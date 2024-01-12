Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 12 января 2024Бывший СССР

Эстония побила антирекорд по рождаемости

В Эстонии рождаемость снизилась на 8 процентов в 2023 году и побила антирекорд

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Эстония побила антирекорд по рождаемости: в республике за 2023 год родился 10 721 ребенок, что на 850 детей, или почти на 8 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает эстонский департамент статистики.

«В 2022 году в Эстонии впервые за последнее столетие родилось менее 12 тысяч детей, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12 процентов, установив антирекорд рождаемости», — говорится в сообщении.

За прошедший год естественный прирост населения вновь оказался отрицательным и составил 5111 человек.

Ранее эстонский президент Алар Карис сообщил, что Украина получит более миллиарда евро от Таллина за три года. Также в Эстонии с 1 января заработал закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

      В туалетах российской школы установили прозрачные двери

      На Украине рассказали о внедрении стандартов НАТО

      Конфликт в Йемене назвали полезным для России

      На подмосковной даче Сталина обнаружили мужские тела

      Влияние комиссий для застройщиков на стоимость жилья оценили

      Эстония побила антирекорд по рождаемости

      Названы способы усилить рельефность пресса без тренировок

      Пожилой бегун нашел на пляже одну из самых огромных акул в мире

      Россиянка из Казахстана бросила Арми Хаммера после помолвки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости