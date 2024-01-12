В Эстонии рождаемость снизилась на 8 процентов в 2023 году и побила антирекорд

Эстония побила антирекорд по рождаемости: в республике за 2023 год родился 10 721 ребенок, что на 850 детей, или почти на 8 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает эстонский департамент статистики.

«В 2022 году в Эстонии впервые за последнее столетие родилось менее 12 тысяч детей, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12 процентов, установив антирекорд рождаемости», — говорится в сообщении.

За прошедший год естественный прирост населения вновь оказался отрицательным и составил 5111 человек.

Ранее эстонский президент Алар Карис сообщил, что Украина получит более миллиарда евро от Таллина за три года. Также в Эстонии с 1 января заработал закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола.