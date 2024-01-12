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20:37, 12 января 2024Экономика

Стоимость морских перевозок из Китая в Европу взлетела

SkyNews: цены на морские перевозки по Суэцкому каналу выросли на 310 процентов

Фото: Reuters

Стоимость морских перевозок через Суэцкий канал взлетела. Об этом со ссылкой на датскую транспортно-логистическую компанию DSV сообщает телеканал SkyNews.

Расценки на транзит кратчайшим путем из Китая в Европу выросли до 3,1 тысячи долларов за контейнер. С ноября 2023 года торговый индекс Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), который отражает стоимость перевозок, вырос на 310 процентов.

Причиной роста цен называют обострение конфликта в Красном море с участием йеменских хуситов. Перевозчики вынуждены избегать Суэцкого канала и выбирать маршрут вокруг Африки. Это приводит к увеличению сроков доставки более чем на десять дней, корабли тратят больше топлива, а компаниям приходится увеличивать стоимость страхования и больше тратить на выплату зарплат. Еще одним фактором назвали рост спроса на товары в преддверии задержек, вызванных Китайским Новым годом, который празднуется в феврале.

Хотя стоимость доставки заметно выросла, она еще не превзошла рекорды марта 2021 года, когда Суэцкий канал перекрыл контейнеровоз Ever Given. Однако, по словам главы Банка Англии Эндрю Бейли, удорожание доставки ведет к росту инфляционных рисков и может отразиться на счетах потребителей по мере их передачи по цепочке поставок.

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По словам представителей отрасли, рост цен влияет на все компании: операторы взимают дополнительные платежи, чтобы покрыть расходы. Дополнительно проблемы грузоотправителей усугубляет засуха в Панаме, ограничивающая количество судов, которые могут проходить по местному каналу. Как ранее отмечали сингапурские и лондонские брокеры, в декабре количество контейнерных перевозок по Красному морю сократилось примерно на 20 процентов в месячном выражении.

Власти США некоторое время пытались убедить судоходные компании в безопасности прохода через Красное море и Суэцкий канал, так как многонациональные силы обеспечивают безопасное плавание кораблей. Однако когда нападения хуситов не прекратились, американские военные совместно с армией Великобритании нанесли массированный ракетный удар по Йемену. После атаки мировые цены на нефть резко выросли: мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысили отметку в 80 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2023 года.

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      Вячеслав Агапов
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