Объяснено происхождение «Зеленого монстра» в остатке сверхновой

arXiv: объяснена структура «Зеленый монстр» в остатке сверхновой Cas A

Астрономы объяснили происхождение загадочной структуры, названной «Зеленым монстром» и возникшей в поле обломков взорвавшейся звезды. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Наблюдения остатка сверхновой Кассиопеи А (Cas A) были проведены с помощью рентгеновской обсерватории Chandra и космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Ученые подтвердили, что необычная особенность образовалась в результате взаимодействия взрывной волны и окружающего вещества и находится на переднем плане остатка.

Сверхновая возникла около 340 лет назад. Горячий шар из плазмы и фотонов быстро расширился, врезавшись в окружающий газ, который был выброшен звездой примерно за 10-100 тысяч лет до взрыва. Было показано, что свойства «Зеленого монстра» соответствуют нитям во внешней части остатка сверхновой, что подразумевает связь структуры со взрывной волной.

Ранее сообщалось, что космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил второй звездный взрыв в галактике MRG-M0138, которая искажена мощной гравитационной линзой, создаваемой массивным скоплением галактик MACS J0138.0-2155.