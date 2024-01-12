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13:32, 12 января 2024Забота о себе

Кардиолог предостерег людей с болезнями сердца от одного типа рыбы

Кардиолог Видяскин: людям с болезнями сердца противопоказана соленая рыба

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Соленая рыба противопоказана пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил врач-кардиолог Игорь Видяскин. Об опасности этого типа рыбы он рассказал в беседе с News.ru.

Видяскин отметил, что в рационе людей с болезнями сердца не должно быть соленой рыбы. В ней содержится много натрия — основного компонента соли, который повышает давление, задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Еще один тип блюд, который, по словам кардиолога, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, — это жаренная на жире или растительном масле рыба.

Видяскин добавил, что рыба может быть и полезной для сердца. Так, по его словам, жирные сорта, например лосось, макрель, сельдь, форель и сардины, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог рекомендовал употреблять такую рыбу один-два раза в неделю. При этом он предупредил, что нет достоверных доказательств, что рыбная диета уменьшает риск летального исхода из-за болезней сердца или является профилактикой инсультов и инфарктов.

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Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила, что нужно с особой осторожностью относиться к речной рыбе, так как в ней могут содержаться паразиты. Также она не рекомендовала ее детям и пожилым людям из-за большого содержания мелких костей.

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      Екатерина Улитина
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