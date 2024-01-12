Министерство обороны России рассказало о сбитых за неделю украинских самолетах

Минобороны России: за неделю сбиты украинские Су-27, Су-25 и Ми-8

За прошедшую неделю авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России и средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты украинские самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, сбиты 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты «MALD» и 161 беспилотный летательный аппарат.

Также в военном ведомстве добавили, что за неделю российские войска нанесли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 23 групповых удара с помощью высокоточного оружия воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковых авиационных ракет «Кинжал», а также беспилотных летательных аппаратов.