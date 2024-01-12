Москвичка тяжело пострадала при прорыве трубы с кипятком в доме

Жительница Новой Москвы получила ожоги второй степени из-за прорыва трубы в доме

Жительница поселения Внуковское в Новой Москве тяжело пострадала в результате прорыва трубы отопления. Ее госпитализировали с ожогами тела, рук и ног второй степени, пишет «Московский комсомолец».

В квартире в момент аварии находились мать с четырехлетним сыном, ее супруг и сестра. Проснувшись в четыре часа утра, хозяйка решила проверить ребенка, спящего в другой комнате, и обожгла пятки кипятком. Горячая вода, накопившаяся за ночь в доме, доходила до щиколотки. Во время эвакуации женщина поскользнулась на плитке в коридоре и упала в кипяток.

На кухне семья держала семимесячного щенка породы бультерьер. Выбраться из закрытого помещения, залитого горячей водой, собака не смогла. Как позже установили спасатели, порыв трубы случился как раз на кухне.

По словам жильцов, проблемы с водоснабжением в доме наблюдались и прежде. Серьезных мер управляющая компания не принимала. В частности, прошлой зимой пострадавшая семья вызывала сантехника из-за проблем с отоплением. Домовладельцы собираются подать жалобу на УК и готовятся к капремонту жилплощади.

Ранее в подмосковном Королеве затопило ветеринарно-реабилитационный центр. В кипятке заживо сварились 11 собак и несколько кошек. Хозяева животных винят в трагедии руководство приюта.