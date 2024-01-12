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16:26, 12 января 2024Среда обитания

Москвичка тяжело пострадала при прорыве трубы с кипятком в доме

Жительница Новой Москвы получила ожоги второй степени из-за прорыва трубы в доме

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жительница поселения Внуковское в Новой Москве тяжело пострадала в результате прорыва трубы отопления. Ее госпитализировали с ожогами тела, рук и ног второй степени, пишет «Московский комсомолец».

В квартире в момент аварии находились мать с четырехлетним сыном, ее супруг и сестра. Проснувшись в четыре часа утра, хозяйка решила проверить ребенка, спящего в другой комнате, и обожгла пятки кипятком. Горячая вода, накопившаяся за ночь в доме, доходила до щиколотки. Во время эвакуации женщина поскользнулась на плитке в коридоре и упала в кипяток.

На кухне семья держала семимесячного щенка породы бультерьер. Выбраться из закрытого помещения, залитого горячей водой, собака не смогла. Как позже установили спасатели, порыв трубы случился как раз на кухне.

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По словам жильцов, проблемы с водоснабжением в доме наблюдались и прежде. Серьезных мер управляющая компания не принимала. В частности, прошлой зимой пострадавшая семья вызывала сантехника из-за проблем с отоплением. Домовладельцы собираются подать жалобу на УК и готовятся к капремонту жилплощади.

Ранее в подмосковном Королеве затопило ветеринарно-реабилитационный центр. В кипятке заживо сварились 11 собак и несколько кошек. Хозяева животных винят в трагедии руководство приюта.

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      Виктория Клабукова
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