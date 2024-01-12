В Китае создали ядерную батарею для смартфона, она будет работать вечно. Как это изменит мир технологий?

Китайский стартап Betavolt создал новую ядерную батарею

Китайский стартап Betavolt представил новую батарею с радиоактивными изотопами, которая, по его утверждению, может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости зарядки или обслуживания. Об этом сообщает издание Independent.

Ядерная батарея работает за счет распада изотопов

Базирующаяся в Пекине компания Betavolt заявила, что ее ядерная батарея является первой в мире, которая реализует принцип миниатюризации атомной энергии. Она представляет собой модуль размером меньше монеты, в которой помещены 63 радиоактивных изотопа. Батарея работает путем преобразования энергии, выделяемой при распаде изотопов, в электричество. Этот способ отличается от того, что применяется в ядерных реакторах.

Представители компании заявляют, что «вечная» батарея следующего поколения уже проходит стадию пилотных испытаний и в конечном итоге будет серийно производиться для коммерческих приложений, таких как смартфоны и дроны.

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении при различных сценариях, таких как аэрокосмическая промышленность, оборудование искусственного интеллекта, медицинское оборудование, микропроцессоры, передовые датчики, небольшие дроны и микророботы Betavolt

В Betavolt добавили, что новая энергетическая инновация поможет Китаю получить преимущество в новом раунде технологической революции искусственного интеллекта.

Батарея выдает мощность 100 микроватт

Компания Betavolt заявила, что ее первая ядерная батарея может выдавать мощность 100 микроватт (мкВт) и напряжение 3 вольта при размере 15x15x5 кубических миллиметров, однако к 2025 году она планирует выпустить батарею мощностью 1 Вт.

Компактный размер позволяет использовать сразу несколько ядерных батарей для производства большего количества энергии

При этом смартфоны, в которых используется даже один миниатюрный радиоизотопный генератор, никогда не нужно будет заряжать, а дроны смогут летать без подзарядки в течение всего срока эксплуатации. Как утверждают в стартапе, многослойная конструкция батареи позволяет избежать возгорания или взрыва из-за внешнего воздействия. Она также способна работать при температуре от минус 60 до плюс 120 градусов Цельсия.

Также в компании заявили, что атомная батарея абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды, не генерирует ионизирующего излучения и пригодна для использования в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы и искусственные сердца. После распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди, который нерадиоактивен и не представляет никакой угрозы.

США и Европа также работают над созданием миниатюрных ядерных батарей

Ядерные батареи или радиоизотопные генераторы — это устройство, в которых энергия распада радиоактивного изотопа преобразуется в электрическую энергию. От ядерных реакторов они отличаются тем, что в них не используется цепная реакция. Технически радиоизотопные генераторы не являются батареями, поскольку в отличие от электрохимических аккумуляторов их нельзя заряжать или перезаряжать.

Ученые Советского Союза и США смогли разработать технологию для использования в космических кораблях, подводных системах и удаленных научных станциях, однако существующие радиоизотопные генераторы являются дорогостоящими и громоздкими. Наиболее известным примером являются РИТЕГи, которые используют тепловую энергию, выделяющуюся при распаде изотопов, и преобразуют ее в электрическую за счет термоэлектрогенератора. Кроме того, существуют нетепловые преобразователи.

Попытки миниатюризации и коммерциализации ядерных батарей были предприняты в рамках 14-го пятилетнего плана Китая, призванного укрепить экономику страны в период с 2021 по 2025 год. Исследовательские институты в США и Европе также работают над разработкой компактных радиоизотопных генераторов.