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20:15, 12 января 2024Наука и техника

В Китае создали «вечную» ядерную батарею для смартфонов

Independent: в Китае создали ядерную батарею для смартфонов

Фото: Betavolt

Китайский стартап Betavolt создал новую «вечную» батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет. Об этом сообщает Independent.

Базирующаяся в Пекине компания Betavolt заявила, что ее ядерная батарея, содержащая 63 ядерных изотопа, представляет собой первый в мире пример миниатюризации атомной энергии.

Представители стартапа сообщают, что батарея следующего поколения уже вступила в стадию пилотных испытаний и в конечном итоге будет серийно производиться для коммерческих приложений, таких как смартфоны и дроны.

«Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении в аэрокосмической промышленности, искусственном интеллекте, медицинском оборудовании, микропроцессорах, передовых датчиках, небольших дронах и микророботах», — сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось, что в Китае создали новую тяговую батарею, с которой электромобиль проехал более 1000 километров на одном заряде.

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      Александр Еникеев
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