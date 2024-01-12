Атака ВСУ повредила три автомобиля в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении трех машин при атаке

Три автомобиля получили повреждения при атаке Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удар с помощью БПЛА пришелся на село Козинка Грайворонского округа.

«Опять удар по мирным жителям! Слава Богу никто не пострадал! Оперативные службы работают на месте», — добавил глава области.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели более десяти обстрелов территории Белгородской области. В частности, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе пять раз обстреляли из гранатомета, а также атаковали с помощью дрона-камикадзе село Устинка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.