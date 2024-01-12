Пассажиры решили засудить Boeing из-за отвалившейся в полете двери

Пассажиры Alaska Airlines подали в суд на Boeing из-за отвалившейся двери

Пассажиры авиакомпании Alaska Airlines решили засудить авиастроительную компанию Boeing из-за отвалившейся во время полета двери лайнера. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что к поданному в суд коллективному иску присоединились шесть человек, которые находились в самолете во время инцидента. Они потребовали от корпорации компенсацию полученных травм. По словам их адвоката Дэниела Лоуренса, последствия произошедшего сильно повлияли на его клиентов.

Иск был подан после того, как Alaska Airlines предложила пассажирам лишь 1500 долларов (134 тысячи рублей) в качестве компенсации за полет с оторвавшейся дверью.

Ранее генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолетами 737 MAX после недавнего случая с оторвавшейся в полете дверью лайнера. Сейчас эксперты Boeing обследуют дверную заглушку поврежденного воздушного судна.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

После этого агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.