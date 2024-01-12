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10:49, 12 января 2024Россия

Петербургский подросток проник в магазин и надругался над символами года

В Колпино подросток проник в магазин и надругался над плюшевыми драконами

Фото: angenadevna / Shutterstock / Fotodom

В петербургском Колпино подросток проник в магазин и надругался над символами 2024 года — драконами. Об этом стало известно «Фонтанке».

1 января школьник ворвался в зал магазина «Подружка», расположенный в торговом центре «Меркурий». Там несовершеннолетний совершил действия сексуального характера с использованием двух плюшевых игрушек в виде драконов.

Сотрудница точки после просмотра видео с камер пришла в ужас и обратилась в полицию. Материальный ущерб от действий подростка составил 3300 рублей. Правоохранители начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее трое подростков из Екатеринбурга распылили баллончик в лицо женщине-кассиру, когда та пыталась вернуть украденные ими товары. Пострадавшую россиянку доставили в больницу с химическими ожогами глаз и горла.

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      Анна Щербакова
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