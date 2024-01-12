Подаренные хозяином «Мутабора» мощи пропали из реликвария в Италии

La Stampa: подаренные хозяином «Мутабора» мощи пропали из реликвария в Италии

Подаренные хозяином клуба «Мутабор» Михаилом Даниловым храму иконы Божией Матери «Знамение» фрагменты мощей Николая Чудотворца пропали из шкафа реликвария в итальянском городе Новаре. Об этом сообщает издание La Stampa.

«Центральная фигура скандала — Франко Черрути, бывший хранитель реликвария курии Новары, чья подпись стоит на сертификате о подлинности мощей. Черрути покинул должность в 2016 году, однако сертификат датирован 2018 годом», — сообщается в материале издания.

Отмечается, что сам Данилов утверждал, что приобрел мощи в ноябре 2023 года. В связи с инцидентом Черрути вызван для дачи показаний, и ему может грозить церковный суд.

Данилов подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Владелец клуба добавил, что не поддерживает подобного рода мероприятия.