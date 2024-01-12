После обстрела Белгорода врачи за 2,5 часа прооперировали почти 50 человек

Врачи за 2,5 часа прооперировали 49 человек после обстрела Белгорода

После обстрела Белгорода врачи за 2,5 часа прооперировали почти 50 человек, пострадавших при атаке со стороны Украины. Об этом сообщила главный врач больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вот представьте: сразу 11 человек завезли и 12-го в противошоке… Мы развернули 12 операционных. В 12 операционных в тот момент мы провели 49 операций. 49 операций! Так внимание: за сколько? За два с половиной часа!» — вспомнила главврач.

По ее словам, те коллеги, которые живут в центре города, выехали на рабочее место сразу после обстрела. За определение порядка оказания помощи отвечал травматолог Константин Трунов. Он определял степень тяжести пострадавших.

«Сначала шли крайне тяжелые, потом тяжелые, а потому, кому было необходимо, уже средней степени тяжести мы оперировали», — сказал Трунов.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.