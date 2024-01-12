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20:55, 12 января 2024Россия

После обстрела Белгорода врачи за 2,5 часа прооперировали почти 50 человек

Врачи за 2,5 часа прооперировали 49 человек после обстрела Белгорода

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

После обстрела Белгорода врачи за 2,5 часа прооперировали почти 50 человек, пострадавших при атаке со стороны Украины. Об этом сообщила главный врач больницы №2 Белгорода Ольга Мевша, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вот представьте: сразу 11 человек завезли и 12-го в противошоке… Мы развернули 12 операционных. В 12 операционных в тот момент мы провели 49 операций. 49 операций! Так внимание: за сколько? За два с половиной часа!» — вспомнила главврач.

По ее словам, те коллеги, которые живут в центре города, выехали на рабочее место сразу после обстрела. За определение порядка оказания помощи отвечал травматолог Константин Трунов. Он определял степень тяжести пострадавших.

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«Сначала шли крайне тяжелые, потом тяжелые, а потому, кому было необходимо, уже средней степени тяжести мы оперировали», — сказал Трунов.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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