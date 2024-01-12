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15:32, 12 января 2024Мир

Посольство России в Афинах заявило об отсутствии угрозы своим сотрудникам

Посольство России в Афинах: угрозы безопасности сотрудникам не зафиксировано

Фото: Юрий Малинов / ТАСС

Посольство России в Афинах заявило об отсутствии угрозы своим сотрудникам из-за присланного ранее конверта с неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС.

«Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее российское дипломатическое представительство в Афинах получило конверт с неизвестным содержимым. «Сейчас к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада», — говорится в сообщении греческого издания Ert News.

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