Посольство России в Афинах заявило об отсутствии угрозы своим сотрудникам
Посольство России в Афинах: угрозы безопасности сотрудникам не зафиксировано
Посольство России в Афинах заявило об отсутствии угрозы своим сотрудникам из-за присланного ранее конверта с неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС.
«Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано», — сообщили в дипломатическом ведомстве.
Ранее российское дипломатическое представительство в Афинах получило конверт с неизвестным содержимым. «Сейчас к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада», — говорится в сообщении греческого издания Ert News.