Посольство России в Афинах заявило об отсутствии угрозы своим сотрудникам

Посольство России в Афинах: угрозы безопасности сотрудникам не зафиксировано

Посольство России в Афинах заявило об отсутствии угрозы своим сотрудникам из-за присланного ранее конверта с неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС.

«Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее российское дипломатическое представительство в Афинах получило конверт с неизвестным содержимым. «Сейчас к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада», — говорится в сообщении греческого издания Ert News.