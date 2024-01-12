Путин потребовал от прокуроров следить за законностью выборов президента России

Путин потребовал от прокуроров обеспечить законность выборов президента России

Прокуратура должна внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в России президентских выборах. Об этом заявил президент Владимир Путин, его речь по случаю профессионального праздника прокуроров размещена на сайте Кремля.

«Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих выборов президента», — потребовал российский лидер.

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.