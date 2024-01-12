Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:00, 12 января 2024Интернет и СМИ

В России назвали число оформленных с нарушениями мобильных номеров

Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Роскомнадзор назвал число мобильных номеров, которые были оформлены с нарушениями. Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель Роскомнадзора рассказал, что по итогам проверок за 2023 год было выявлено 43 миллиона мобильных номеров, содержащих нарушения. Он уточнил, что по 42 миллионам из них операторы уже внесли достоверные сведения.

Также стало известно, что с сентября по декабрь 2023 года операторы связи прекратили оказание услуг по более чем 600 тысячам номеров с неустановленными владельцами. В ведомстве добавили, что в 2022 и 2023 годах провели совместно с МВД мероприятия, в ходе которых было изъято более 78 тысяч «серых» сим-карт.

С августа 2023 года Роскомнадзор начал требовать, чтобы операторы связи блокировали «серые» сим-карты. Чтобы избежать блокировки, абонентам нужно было внести актуальную информацию о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи. С помощью этой меры ведомство планирует бороться с мошенниками и телефонными террористами.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?

      Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

      Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

      Мэр российского города забанил горожан после жалоб на двухметровые сугробы

      Предсказаны последствия массированного удара США и Британии по Йемену

      В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными»

      В МИД России рассказали о помощи депортируемым из Латвии гражданам

      Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и подарила его

      Водителя маршрутки задержали за нападение на беременную россиянку

      Обвиняемого в коррупции вице-мэра российского города арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости