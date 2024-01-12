В России назвали число оформленных с нарушениями мобильных номеров

Роскомнадзор выявил 43 миллиона оформленных с нарушениями мобильных номеров

Роскомнадзор назвал число мобильных номеров, которые были оформлены с нарушениями. Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель Роскомнадзора рассказал, что по итогам проверок за 2023 год было выявлено 43 миллиона мобильных номеров, содержащих нарушения. Он уточнил, что по 42 миллионам из них операторы уже внесли достоверные сведения.

Также стало известно, что с сентября по декабрь 2023 года операторы связи прекратили оказание услуг по более чем 600 тысячам номеров с неустановленными владельцами. В ведомстве добавили, что в 2022 и 2023 годах провели совместно с МВД мероприятия, в ходе которых было изъято более 78 тысяч «серых» сим-карт.

С августа 2023 года Роскомнадзор начал требовать, чтобы операторы связи блокировали «серые» сим-карты. Чтобы избежать блокировки, абонентам нужно было внести актуальную информацию о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи. С помощью этой меры ведомство планирует бороться с мошенниками и телефонными террористами.