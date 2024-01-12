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12:49, 12 января 2024Бывший СССР

Россия отреагировала на шествие неонацистских группировок в Армении

Захарова: РФ обеспокоена шествием неонацистских группировок в Ереване
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия обеспокоена шествием группы молодых людей с нацистской символикой в столице Армении Ереване. О реакции Москвы рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«С глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшееся первого января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не препятствовали участникам сходки», — сказала она.

Захарова обратила внимание, что молодые люди вскидывали руки в нацистском приветствии на камеру при СМИ. Российская сторона убеждена в необходимости пресекать любые проявления нацизма, добавила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что Запад игнорирует террористические преступления Украины против России. По ее словам, это возмущает Москву. Она подчеркнула, что никто из руководства НАТО и Евросоюза не решился осудить варварство киевского режима, совершенное в предновогоднем Белгороде.

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      Кристина Есикова
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