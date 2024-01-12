Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 12 января 2024Путешествия

Россиянка назвала шокирующее иностранцев блюдо на русском новогоднем столе

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Путешественница Марина Ершова рассказала, какое впечатление на иностранцев производит новогодний стол в России. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам Ершовой, ее друзей из-за границы удивляет красочность и обилие праздничной еды, при этом есть блюдо, которое вызывает недоумение.

Она заявила, что всех ее знакомых «неприятно шокирует» холодец. «Это блюдо номер один, которое отказываются воспринимать всерьез. Иностранцы даже боятся себе представить, как его готовят», — добавила она.

Материалы по теме:
«Это самая крутая вечеринка года» Россияне, отмечавшие Новый год в путешествиях, — о своих эмоциях и тоске по дому
«Это самая крутая вечеринка года»Россияне, отмечавшие Новый год в путешествиях, — о своих эмоциях и тоске по дому
27 декабря 2023
«Северная еда популярна даже в Гватемале!» Как русская кухня стала мировым трендом
«Северная еда популярна даже в Гватемале!»Как русская кухня стала мировым трендом
2 июля 2019

Как отметила блогерша, жителям других стран противно представлять, что желе может быть холодным, соленым и мясным.

Ранее российский тревел-блогер побывал в столовой в Алма-Ате и получил на обед голову барана. Ее подали в вареном виде с луком, специями и домашней лапшой. По словам путешественника, блюдом могут наесться двое взрослых мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Великобритания нанесли удары по Йемену. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион

      Зеленский назвал условие для вымирания пенсионеров на Украине

      В России включили новую услугу в гарантии медпомощи

      Назван оптимальный способ накопить на квартиру

      Полковник рассказал об основном типе применяемых ВСУ беспилотников

      Врач дала советы по возвращению к тренировкам после праздников

      Россиянка назвала шокирующее иностранцев блюдо на русском новогоднем столе

      В США исключили передачу истребителей F-35 Украине

      Япония пообещала следить за поездкой Путина на Курилы

      В российском регионе водитель напал на подростка и выкинул его из маршрутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости