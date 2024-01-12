Россиянка назвала шокирующее иностранцев блюдо на русском новогоднем столе

Путешественница Марина Ершова рассказала, какое впечатление на иностранцев производит новогодний стол в России. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам Ершовой, ее друзей из-за границы удивляет красочность и обилие праздничной еды, при этом есть блюдо, которое вызывает недоумение.

Она заявила, что всех ее знакомых «неприятно шокирует» холодец. «Это блюдо номер один, которое отказываются воспринимать всерьез. Иностранцы даже боятся себе представить, как его готовят», — добавила она.

Как отметила блогерша, жителям других стран противно представлять, что желе может быть холодным, соленым и мясным.

Ранее российский тревел-блогер побывал в столовой в Алма-Ате и получил на обед голову барана. Ее подали в вареном виде с луком, специями и домашней лапшой. По словам путешественника, блюдом могут наесться двое взрослых мужчин.