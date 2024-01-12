Российская шахматистка-чемпионка раскрыла подробности тяжелого заболевания

Российская шахматистка Гунина рассказала об обострении волчанки после начала СВО

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина раскрыла подробности о своем тяжелом аутоиммунном заболевании — волчанке. Слова российской шахматистки приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка рассказала, что постоянно принимает специальные препараты, притупляющие боль, и проходит обследования в больнице. «Болезнь может спать, но на фоне каких-то событий резко обостряться. Волчанка реагирует на стресс, у меня она явно проснулась после начала СВО», — отметила она.

Также Гунина поделилась, что следит за американской певицей Селеной Гомес, которая также страдает волчанкой. «Селена делится всем этим с подписчиками, подробно все рассказывает. Тоже готова это сделать — в надежде, что это кому-то поможет», — добавила она.

Ранее шахматистка заявила, что впервые почувствовала себя плохо шесть лет назад. «И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Волчанка мимикрирует под разные болезни», — объяснила она.

30 декабря Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу. Первый титул она завоевала в 2012 году.