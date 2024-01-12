Шестилетний россиянин упал с подъемника на горнолыжном курорте и впал в кому

Шестилетний мальчик упал с подъемника на горнолыжном курорте Миасса

Шестилетний россиянин упал с подъемника на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе и впал в кому. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что мальчик поднимался с инструктором в гору. Во время падения его шарф затянуло в барабан ленточного подъемника, из-за чего он некоторое время не мог дышать. Инструктор остановил движение и доставил ребенка в медпункт. Врачи оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в реанимацию.

Сейчас он все еще находится в больнице с последствиями асфиксии и множественными травмами, у него кома первой степени.

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