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19:00, 12 января 2024Путешествия

Шестилетний россиянин упал с подъемника на горнолыжном курорте и впал в кому

Шестилетний мальчик упал с подъемника на горнолыжном курорте Миасса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шестилетний россиянин упал с подъемника на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе и впал в кому. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что мальчик поднимался с инструктором в гору. Во время падения его шарф затянуло в барабан ленточного подъемника, из-за чего он некоторое время не мог дышать. Инструктор остановил движение и доставил ребенка в медпункт. Врачи оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в реанимацию.

Сейчас он все еще находится в больнице с последствиями асфиксии и множественными травмами, у него кома первой степени.

Ранее американская авиакомпания Spirit Airlines отправила шестилетнего пассажира не в тот город США и напугала его родных. Мальчик по имени Каспер впервые путешествовал на самолете и летел без родителей, которые воспользовались услугой сопровождения детей на борту самолета.

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      Зарина Дзагоева
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