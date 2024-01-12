Состоялась первая королевская свадьба года

В Брунее начались 10-дневные празднования свадьбы принца Абдула и Аниши Калебич

32-летний сын султана Брунея Абдул Матин женился на 29-летней Анише Исе Калебич. Об этом сообщает People.

Бракосочетание сына султана Хассанала Болкиаха с дочерью одного из его приближенных советников стало первой королевской свадьбой года. Официальные 10-дневные празднования начались 7 января с традиционной предсвадебной церемонии Хатам Аль Коран.

10 января состоялась так называемая церемония напудривания, которую сотни лет проводят в Брунее. Она заключается в том, что родные и близкие молодоженов наносят им на руки специальную пасту и благословляют их брак. 11 января принц Абдул и Калебич официально поженились в мечети Омара Али Сайфуддина в столице страны — Бандар-Сери-Бегаване.

На 14 января назначен официальный свадебный банкет, на который съедутся представители королевских семей со всего мира. В частности, в мероприятии должны принять участия принц Уэльский Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Издание уточняет, что султан Хассанал Болкиах присутствовал на свадьбе британского принца в Лондоне в 2011 году.

Принц Абдул Матин и Аниша Иса Калебич состоят в отношениях несколько лет. О помолвке они объявили в октябре 2023 года.

После ухода Елизаветы II в сентябре 2022 года султан Брунея Хассанал Болкиах был объявлен самым долгоживущим и долгоправящим монархом в мире. Он взошел на престол 5 октября 1967 года.