Среда обитания
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19:54, 12 января 2024Среда обитания

В ведущем российском вузе рухнул потолок

В РЭУ им. Плеханова из-за прорыва трубы обрушился потолок

В ведущем российском вузе из-за прорыва трубы обвалился потолок. Момент обрушения попал на видео, его публикует Telegram-канал Moscow Post.

На кадрах видно, как протекающий потолок с грохотом падает под тяжестью скопившейся воды. Судя по ролику, протечку обнаружили не в одном месте: по всей длине коридора расставлено несколько ведер. По сведениям канала, инцидент произошел в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Плеханова.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за текущей крыши потолок квартиры рухнул на детскую кровать. Ребенка в тот момент в комнате не было. Реакции от управляющей компании и спасателей семья не дождалась.

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      Виктория Клабукова
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