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19:23, 12 января 2024Мир

В ЕС разработали компромиссное соглашение по оказанию помощи Украине

Euractiv: в ЕС разработали компромиссное соглашение по оказанию помощи Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) разработали компромиссное соглашение по оказанию помощи Украине, которое позволит Венгрии снять свое вето. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на ряд европейских чиновников.

«Мы поддерживаем диалог [с Венгрией], и это позитивный аспект», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.

В частности, сообщается, что Брюссель согласен пересмотреть в 2025 году программу помощи Украине с 2024 по 2027 год с учетом того, как реализовываются направленные средства. Однако издание отмечает, что Венгрия сохраняет за собой возможность дальнейшего блокирования помощи.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Европейская комиссия готова пойти на уступки Венгрии, чтобы достичь компромисса по финансовой помощи Киеву в 50 миллиардов евро.

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      Максим Габриелян
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