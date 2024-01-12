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19:05, 12 января 2024Спорт

В Госдуме оценили желание сбежавших из страны шпажистов представлять США

Депутат Госдумы Свищев заявил, что МОК нарушит критерии, если допустит Биду
Константин Лоханов

Константин Лоханов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил желание сбежавших из страны шпажистов Сергея и Виолетты Бида представлять на соревнованиях США. Его словам опубликованы в Telegram-канале комитета ГД по спорту.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) нарушит собственные критерии, если допустит их до турниров. «Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство Российской Федерации. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться», — отметил Свищев.

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Ранее стало известно о намерении супругов получить американское гражданство. Сергей Бида планирует отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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