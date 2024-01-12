В Госдуме оценили желание сбежавших из страны шпажистов представлять США

Депутат Госдумы Свищев заявил, что МОК нарушит критерии, если допустит Биду

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил желание сбежавших из страны шпажистов Сергея и Виолетты Бида представлять на соревнованиях США. Его словам опубликованы в Telegram-канале комитета ГД по спорту.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) нарушит собственные критерии, если допустит их до турниров. «Хотя и до этого им еще далеко, ведь у них на данный момент есть только гражданство Российской Федерации. Понаблюдаем, до какой степени МОК будет готов прогнуться», — отметил Свищев.

Ранее стало известно о намерении супругов получить американское гражданство. Сергей Бида планирует отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.