Депутат ГД Шеремет: Зеленский превратил Украину в резервацию США

Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США, которые занялись искоренением украинцев. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, в этой резервации США относятся к украинцам хуже, чем ранее к индейцам. В связи с этим депутат предложил украинским властям выход — обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот принял меры по спасению украинского народа.

«Если Зеленский действительно печется о пенсионерах, то нужно не лить крокодильи слезы на Западе, а лично обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой спасти страну и украинский народ от правления и предательства киевской хунты», — посоветовал депутат.

Ранее Зеленский заявил, что украинские пенсионеры не выживут без финансовой помощи от Запада. Он указал на то, что денег на выплату пенсий в бюджете страны на данный момент нет. Зеленский также критически высказался об американских политиках, призывающих перестать помогать Киеву, указав, что они «не понимают, что такое поддерживать пенсионеров в стране, которая находится в состоянии войны».