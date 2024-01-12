В Госдуму внесли проект закона о праве судимых иностранцев служить в ВС России

Тульская дума внесла в ГД проект закона о праве судимых иностранцев служить в ВС

Тульский областной парламент внес в Госдуму (ГД) проект закона о праве судимых иностранцев служить в Вооруженных силах (ВС) России. Документ опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В региональной думе подчеркнули, что аналогичное право уже есть у судимых россиян, однако ситуацию с иностранцами закон не проясняет.

«Предлагаемые изменения расширят возможности комплектования [ВС России] (...) Пополнение состава [ВС России] гражданами указанных выше категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям.