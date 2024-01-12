В Государственной Думе предложили сделать нерабочим еще один праздник

В Государственной Думе предложили сделать Старый Новый год выходным днем

Один день из длинных выходных следует перенести на Старый Новый год, чтобы сделать разгрузку перед рабочими буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Никита Чаплин, сообщает в пятницу, 12 января, РИА Новости.

«Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им "разгрузку" после начла трудовых будней», — отметил он.

Парламентарий добавил, что для россиян этот праздник имеет важное значение, поскольку: многие, несмотря на рабочие будни, устраивают дома празднества и приглашают гостей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать выходным День Конституции. По его словам, этот праздник не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Парламентарий считает, что 12 декабря 1993 года в России фактически было создано правовое государство.