В Кремле заявили о продолжении СВО до достижения Россией своих целей

Песков: СВО будет продолжаться до достижения Россией поставленных целей

Специальная военная операция (СВО) будет продолжена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитируют «Известия».

Так представитель Кремля отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, заявившего о прекращении поставок оружия Киеву.

Армия России будет продолжать боевые действия, «чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят», добавил Песков.

Ранее Песков прокомментировал обстрелы российской территории кассетными боеприпасами. Он подчеркнул, что российские военнослужащие будут делать все для полного устранения исходящей со стороны Украины угрозы.