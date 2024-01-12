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08:29, 12 января 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о стягивании техники ВСУ на сватовско-кременской участок

Марочко: ВСУ усиливают артиллерией позиции на сватовско-кременском участке

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают позиции на сватовско-кременском участке бронетехникой и дополнительными артиллерийскими расчетами. О стягивании вооружения сообщил подполковник Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

Марочко отметил, что речь идет о селе Макеевка в ЛНР, а также населенных пунктах Невское и Терны. По его словам, также увеличилось количество мобильных украинских групп с «кочующими» огневыми средствами, однако на данном этапе общий рост сил незначительный.

Ранее в ЛНР сообщили, что колесная и гусеничная техника ВСУ, которую Киеву передали западные страны, вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения специальной военной операции.

5 января в Минобороны России рассказали, что российские военные за неделю отразили четыре атаки украинской армии на краснолиманском направлении. В результате ВСУ потеряли свыше 690 бойцов и 42 единиц техники.

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      Алевтина Запольская
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