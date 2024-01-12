В Пентагоне заявили о поправке главы Минобороны Остина

Представитель Пентагона Райдер: глава Минобороны Остин идет на поправку

Глава Минобороны Ллойд Остин идет на поправку, однако неизвестна дата, когда он будет выписан. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в интервью телеканалу MSNBC.

«Секретарь [глава Пентагона] идет на поправку, однако пока нет даты, когда он будет выписан», — отметил Райдер.

Ранее представитель Пентагона заявлял, что Остин лично отдавал приказы и осуществлял контроль над ударами по объектам шиитских ополченцев-хуситов в Йемене, находясь в больнице. Райдер добавил, что Остин использовал «полный набор защищенных средств связи» и контролировал ситуацию в режиме реального времени.