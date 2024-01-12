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11:31, 12 января 2024Россия

В России призвали платить миллион семьям при одном условии

Коротаев призвал платить миллион семьям в РФ, желающим завести третьего ребенка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев призвал платить миллион рублей семьям при одном условии. Его комментарий по ситуации опубликовало агентство «Федерал-Пресс».

По его мнению, эти средства должны получать граждане, желающие завести третьего ребенка. Эксперт напомнил, что в России продолжает уменьшаться число женщин детородного возраста. По версии Коротаева, это последствия демографической ямы 90-х годов. Демограф допустил, что к 2027 году рождаемость может подняться. Коротаев также предложил для этого вводить отцовский капитал при рождении третьего ребенка от одной жены.

Еще одним демографическим маневром могло бы стать увеличение акцизов на табак до уровня Болгарии и Румынии. Вырученные средства пошли бы на реализацию программ для семей, утверждает специалист.

Между тем Коротаев обратил внимание на то, что принятые меры по увеличению рождаемости позволили избежать проблем в пандемию и с началом спецоперации на Украине. «Если бы материнского капитала не было, нас было бы еще на несколько миллионов меньше», — резюмировал научный сотрудник РАНХиГС.

Ранее российский социолог Ольга Лебедь рассказала, что многодетной можно считать семью минимум с пятью детьми.

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      Анна Щербакова
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