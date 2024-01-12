Желающим стать многодетными родителями россиянам задали ориентир

Социолог Лебедь: многодетной можно считать семью минимум с пятью детьми

Критерии многодетности с точки зрения социологии и демографии не совпадают с обывательскими представлениями. О том, какую семью в действительности можно считать многодетной, рассказала доцент Института социальных наук Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Ольга Лебедь, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Если сейчас у нас считается многодетной по государственным установкам и регламенту семья с тремя детьми, то с социологической и демографической точки зрения, многодетная семья та, которая превышает количество детей, необходимых для воспроизводства», — указала она.

Социолог уточнила, что для воспроизводства населения в семьях должно быть минимум трое или четверо детей. «Три-четыре [ребенка] — среднедетная семья, а вот пять и шесть — многодетная», — задала она ориентир желающим стать многодетными родителями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рад установлению в стране моды на многодетность. Он также указал на важность возрождения традиции многодетной семьи и призвал максимально внимательно относиться к укреплению семейных ценностей.