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12:38, 12 января 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали еще двух поджигателей паспорта

В Брянске полиция задержала двух юношей, сжегших паспорт россиянки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянске полицейские задержали 17-летнего и 18-летнего юношей, сжегших российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, фигурантов доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в декабря 2023 года девушка взяла в долг у несовершеннолетнего знакомого тысячу рублей и сама отдала ему свой паспорт под залог. Задержанные сожгли документ и сняли процесс на видео. При этом молодые люди думали, что должница дала действующий документ, однако он был просрочен.

6 января клуб в Брянске закрылся после того, как блогерша Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой загранпаспорт около входа в заведение.

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      Екатерина Кашурникова
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