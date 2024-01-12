В российском регионе задержали еще двух поджигателей паспорта

В Брянске полиция задержала двух юношей, сжегших паспорт россиянки

В Брянске полицейские задержали 17-летнего и 18-летнего юношей, сжегших российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, фигурантов доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в декабря 2023 года девушка взяла в долг у несовершеннолетнего знакомого тысячу рублей и сама отдала ему свой паспорт под залог. Задержанные сожгли документ и сняли процесс на видео. При этом молодые люди думали, что должница дала действующий документ, однако он был просрочен.

6 января клуб в Брянске закрылся после того, как блогерша Евгения Хоффман в новогоднюю ночь сожгла свой загранпаспорт около входа в заведение.