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18:39, 12 января 2024Экономика

В Ситибанке скопились «неперечисляемые» дивиденды клиентов на миллиарды долларов

Frank Media: в Ситибанке «застряли» $4,7 млрд дивидендов клиентов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В российском Ситибанке, «дочке» американской Citigroup, находится около 4,7 миллиарда долларов (421,5 миллиарда рублей по курсу ЦБ на конец 2023 года) «застрявших» дивидендов его клиентов, для которых банк выступал депозитарием, сообщает Frank Media со ссылкой на презентацию финорганизации.

Отмечается, что еще в середине прошлого года объем таких средств составлял 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, за полгода указанная сумма увеличилась почти втрое. В материале говорится о «неперечисляемых» дивидендах российских компаний, из чего журналисты сделали вывод, что речь идет о средствах, заблокированных на счетах типа «С».

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В целом объем бизнеса группы в стране за прошлый год сократился на 13 процентов, а за два прошедших года – на 34 процента. О намерениях Citigroup свернуть бизнес в России стало известно в августе 2022 года. Поначалу речь шла об отказе от потребительского банкинга, а спустя год в группе решили покинуть и корпоративный сектор. С 1 декабря Ситибанк запретил клиентам оплачивать со своих карт коммуналку и услуги связи.

Ранее стало известно, что иностранным инвесторам принадлежит более 60 процентов торгуемых российских акций. При этом активы не заблокированы только у двух процентов нерезидентов. Специальные счета типа «С» были введены в России в начале марта 2022 года в ответ на блокировку российских валютных резервов, а также арест активов РФ и ее граждан за рубежом. Одной из главных целей введения подобных счетов для иностранных юридических и физических лиц стало предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список допустимых операций по таким счетам ограничен.

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      Дмитрий Воронин
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