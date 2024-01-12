Российский военный рассказал о выживании с бойцом ВСУ в одном блиндаже

Российский военный с позывным Бабка четыре дня выживал с бойцом ВСУ в ДНР

Военный Вооруженных сил (ВС) России с позывным Бабка рассказал о совместном выживании с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого бросили товарищи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Солдат рассказал, что получил тяжелое ранение в ходе обстрела во время штурма под Артемовском (украинское название — Бахмут). Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри находился раненый украинский военный, не говоривший на русском языке.

Боец ВСУ смог продержаться четыре дня. Россиянин ждал эвакуации десять суток, его сослуживцы рассказали, что потеряли военного в бою и уже не рассчитывали встретить его снова.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Украина потеряла самых опытных и мотивированных бойцов. Кроме того, утверждается, что контрнаступление ВСУ завершилось, не успев начаться. Неназванный представитель украинской Службы безопасности (СБУ) также сравнил конфликт в стране с Первой мировой войной, упомянув окопы.