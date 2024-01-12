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12:32, 12 января 2024Бывший СССР

Захарова оценила отказ снести памятник советскому солдату на Украине

Мария Захарова назвала отказ сносить советский памятник в Закарпатье подвигом

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Решение жителей села Пушкино в Закарпатской области Украины отказаться от сноса памятника советскому солдату, — это подвиг.
Так этот поступок оценила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время еженедельного брифинга. Трансляция доступна во «ВКонтакте».

«Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что — ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний — это настоящий подвиг», — заявила спикер МИД.

В начале января сообщалось, что жители села Пушкино (Закарпатье) выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом. Глава администрации поселения Степан Ковач объяснил, что решение сохранить памятник было ранее принято жителями и единогласно подтверждено в декабре 2023 года на общем собрании жителей.

В конце декабря 2023 году старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого уволили из-за того, что тот защитил советский памятник — на монументе была указана фамилия его деда.

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      Глеб Палехов
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