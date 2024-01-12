Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 12 января 2024Мир

Захарова прокомментировала заявления Украины о применении Россией ракет КНДР

Захарова: говоря о ракетах из КНДР, Украина пытается держать тему на плаву

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявлениями о якобы применении Россией ракет из КНДР Украина пытается «держать тему на плаву» и перенести внимание на Москву на фоне провала украинской компании США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы должны понимать, в связи с чем делаются подобные заявления. Они делаются в связи с провалом украинской кампании. Я сейчас говорю не о контрнаступе так называемом, а в принципе о провале украинской кампании Вашингтона», — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что подобные обвинения используются как повод для обвинений без доказательств. По ее мнению, таким образом продолжается информационная кампания против России.

Ранее Захарова заявила, что новый виток напряженности между Северной и Южной Кореей является результатом политики США в регионе. Она отметила, что обострение региональной ситуации отражает санкционные и силовые методы Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

      Москвичи бросились скупать дорогое жилье

      Раскрыто количество ударов США и Британии по Йемену

      Мигранты устроили массовую драку на ножах у склада в российском городе

      Подмосковные чиновники намеренно снижали отопление в домах

      В России высказались о подготовке Британии и Украины к историческому соглашению

      В Госдуме порассуждали о ковровых бомбардировках Киева

      Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

      Еще один российский фехтовальщик заявил о желании получить гражданство США

      Аналитик объяснил укрепление рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости