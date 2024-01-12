Захарова прокомментировала заявления Украины о применении Россией ракет КНДР

Захарова: говоря о ракетах из КНДР, Украина пытается держать тему на плаву

Заявлениями о якобы применении Россией ракет из КНДР Украина пытается «держать тему на плаву» и перенести внимание на Москву на фоне провала украинской компании США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы должны понимать, в связи с чем делаются подобные заявления. Они делаются в связи с провалом украинской кампании. Я сейчас говорю не о контрнаступе так называемом, а в принципе о провале украинской кампании Вашингтона», — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что подобные обвинения используются как повод для обвинений без доказательств. По ее мнению, таким образом продолжается информационная кампания против России.

Ранее Захарова заявила, что новый виток напряженности между Северной и Южной Кореей является результатом политики США в регионе. Она отметила, что обострение региональной ситуации отражает санкционные и силовые методы Вашингтона.