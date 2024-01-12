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12:34, 12 января 2024Мир

Захарова прокомментировала рост напряженности на Корейском полуострове

Захарова: новый виток напряженности в Корее стал результатом политики США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом политики США, которая расшатывает безопасность в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США, он ставит под угрозу безопасность региона», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что обострение ситуации в отношениях между Северной и Южной Кореей свидетельствует о том, что санкционные и силовые методы США ставят под угрозу безопасность как полуострова, так и стран Северо-Восточной Азии.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея ведет конфронтационную политику на протяжении всех 80 лет и в итоге стала самым враждебным государством. В связи с этим глава государства заявил о необходимости уделить внимание развитию вооруженных сил страны.

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      Максим Габриелян
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