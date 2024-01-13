Легенда «Спартака» ответил пристыдившему его Дзюбе

Легенда «Спартака» Тихонов посоветовал футболисту Дзюбе соблюдать субординацию

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил пристыдившему его нападающему столичного «Локомотива» Артему Дзюбе. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен посоветовал Дзюбе соблюдать субординацию и подчеркнул, что ни разу не критиковал его. «Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Чемпионат мира нам не выиграть, а со "Спартаком" выиграть чемпионство — досягаемо», — заявил он.

8 января Дзюба пристыдил Тихонова. Футболист заявил, что Тихонов слишком часто заигрывает с болельщиками красно-белых, говоря о своей любви к «Спартаку».

Тихонов становился восьмикратным чемпионом России в составе «Спартака». Вместе с командой он провел 265 матчей, в которых забил 90 мячей. Дзюба является воспитанником «Спартака». В составе команды он выступал с 2006-го по 2015-й.