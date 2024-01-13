Легенда «Спартака» ответил пристыдившему его Дзюбе
Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил пристыдившему его нападающему столичного «Локомотива» Артему Дзюбе. Его слова приводит Sport24.
Бывший спортсмен посоветовал Дзюбе соблюдать субординацию и подчеркнул, что ни разу не критиковал его. «Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Чемпионат мира нам не выиграть, а со "Спартаком" выиграть чемпионство — досягаемо», — заявил он.
8 января Дзюба пристыдил Тихонова. Футболист заявил, что Тихонов слишком часто заигрывает с болельщиками красно-белых, говоря о своей любви к «Спартаку».
Тихонов становился восьмикратным чемпионом России в составе «Спартака». Вместе с командой он провел 265 матчей, в которых забил 90 мячей. Дзюба является воспитанником «Спартака». В составе команды он выступал с 2006-го по 2015-й.