Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Дарья Астахова
Завтра
05:30 (Мск)
Мария Тимофеева
Australian Open — квалификация (ж)
Металлург Мг
Завтра
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Завтра
19:10 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:07, 8 января 2024Спорт

Дзюба пристыдил легенду «Спартака»

Футболист Дзюба заявил, что Тихонов часто заигрывает с болельщиками «Спартака»
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в шоу YouTube-канала «Коммент.Шоу» пристыдил легенду столичного «Спартака» Андрея Тихонова.

Футболист заявил, что Тихонов слишком часто заигрывает с болельщиками красно-белых, говоря о своей любви к «Спартаку». «Вас спросили: "Выиграть чемпионат мира или чемпионат страны?" И вы на полном серьезе говорите: "Выиграть со «Спартаком»". Андрей Валерьевич, чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Перестаньте!» — высказался Дзюба.

Тихонов становился восьмикратным чемпионом России в составе «Спартака». Вместе с командой он провел 265 матчей, в которых забил 90 мячей.

Дзюба является воспитанником «Спартака». В составе команды он выступал с 2006-го по 2015-й и трижды занимал второе место в чемпионате России. Форвард играет за «Локомотив» с 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

      Часть Херсонской области осталась без света

      На Урале восстановили движение на железной дороге после взрыва

      В Белгороде из-за обстрелов оказалось повреждено более 900 жилых домов

      Умер футболист Беккенбауэр

      Сотни итальянцев продемонстрировали фашистское приветствие в Риме

      Украинские бизнесмены раскритиковали новый закон о мобилизации

      В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik»

      Дзюба пристыдил легенду «Спартака»

      Машина с россиянами упала со скалы на Филиппинах и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости