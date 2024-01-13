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15:55, 13 января 2024Бывший СССР

На Украине задержали помогавшего перейти через границу молдаванина

Пограничники задержали молдованина, помогавшего пересечь границу украинцу

Фото:: Sergey Smolentsev / Reuters

Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии, помогавшего незаконно пересечь реку Днестр гражданину Украины. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

Как сообщает издание, задержание произошло 11 января. Гражданин Молдавии на надувной лодке переплыл через реку Днестр, чтобы переправить через границу гражданина Украины, живущего в Виннице.

За свои услуги он попросил три тысячи долларов, сообщила «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что ранее таким образом уже пытались пересечь границу Украины.

Также в сообщении издания говорится, что о случившемся уведомили консульство Молдавии. Ее гражданину грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу Украины. Украинец же может получить штраф от 3400 до 8500 гривен (примерно от 8 до 20 тысяч рублей).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации трех схем уклонения от мобилизации. В рамках одной из них призывникам помогали пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Организаторы таких перемещений брали за свои услуги по 10 тысяч долларов с человека.

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