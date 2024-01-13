На Украине задержали помогавшего перейти через границу молдаванина

Пограничники задержали молдованина, помогавшего пересечь границу украинцу

Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии, помогавшего незаконно пересечь реку Днестр гражданину Украины. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

Как сообщает издание, задержание произошло 11 января. Гражданин Молдавии на надувной лодке переплыл через реку Днестр, чтобы переправить через границу гражданина Украины, живущего в Виннице.

За свои услуги он попросил три тысячи долларов, сообщила «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что ранее таким образом уже пытались пересечь границу Украины.

Также в сообщении издания говорится, что о случившемся уведомили консульство Молдавии. Ее гражданину грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу Украины. Украинец же может получить штраф от 3400 до 8500 гривен (примерно от 8 до 20 тысяч рублей).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации трех схем уклонения от мобилизации. В рамках одной из них призывникам помогали пересечь границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Организаторы таких перемещений брали за свои услуги по 10 тысяч долларов с человека.