На Украине оценили вероятность присоединения НАТО к конфликту с Россией

Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не готово воевать с РФ

НАТО не готово воевать с Российской Федерацией. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью каналу «Да, это так», опубликованном на YouTube.

«НАТО готово воевать с Российской Федерацией? Нет», — сказал он.

Стариков отметил, что отдельные члены альянса, например, страны Прибалтики, готовы, но у них мало ресурсов — у« Литвы один корпус, у Латвии три бригады, и у Эстонии одна бригада». Говоря о Польше, экс-полковник отметил, что поляки г«отовы говорить», но воевать не готовы. Французы, немцы и англичане, а также турки, участвовать войне не готовы, считает он.

По словам Старикова, США не будет вступать в прямой конфликт с Россией, потому что обе державы имеют ядерное оружие.

«США воевать сами не хотят, только через прокси», — заключил эксперт.

Ранее Стариков заявил, что число ударов ВС РФ по объектам на Украине будет расти. По его словам, урон будет нанесен аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места хранения для самолетов F-16. Экс-полковник считает, что при наличии 50-60 ударных разведывательных дронов, системы ПВО не справятся.