Отказавшийся играть за Россию футболист продолжит карьеру в европейском клубе

Футболист «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян продолжит карьеру в «Ференцвароше»

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» Эдгар Севикян продолжит карьеру в европейском клубе. Об этом в Telegram-канале сообщил генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

Мелик-Гусейнов пояснил, что клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Севикяна. Он отметил, что футболист был важным членом команды, однако выразил настойчивое желание проявить себя в другом клубе. По информации «Чемпионата», хавбек перейдет в венгерский «Ференцварош».

31 августа 2023 года Севикян, вызванный на сентябрьский сбор сборной России, объявил об отказе от приглашения из-за решения выступать за Армению. Он был вызван на сборы в армянскую национальную команду позже в сентябре.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива». Он выступал за юношеские сборные России почти всех возрастов.