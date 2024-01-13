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06:54, 13 января 2024Мир

Пентагон назвал цель нового авиаудара по столице Йемена

Пентагон: США нанесли новый авиаудар по Сане против радарной установки хуситов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Пентагоне подтвердили, что в ночь на 13 января США нанесли новый авиаудар по столице Йемена Сане. По словам представителей оборонного ведомства, целью атаки стала радарная установка хуситов, об этом сообщается на странице Центрального командования США в соцсети X (бывшая Twitter).

«Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием ракет наземного базирования "Томагавк" и был продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января», — заявили в Пентагоне. Уточняется, что американские удары по Йемену преследуют цель снизить возможности хуситов атаковать морские суда.

Также Пентагон обвинил йеменских хуситов в применении противокорабельных баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет во время нападений на корабли.

«Эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian, оборонительной коалицией из более чем 20 стран, действующей в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от нее», — также уточнили в военном ведомстве США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что удары по Йемену носят оборонительный характер. По его словам, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

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      Александра Синицына
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