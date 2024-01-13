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16:51, 13 января 2024Спорт

Покинувшему Россию фехтовальщику Биде отправили портрет Троцкого

Малинкович отправил портрет Троцкого сбежавшему в США фехтовальщику Биде

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде, который покинул страну и уехал в США, портрет революционера, советского государственного деятеля и политического эмигранта Льва Троцкого. Об этом он заявил РИА Новости.

Малинкович отметил, что посылает сбежавшему в США фехтовальщику портрет Троцкого от имени партии и «всех патриотов». Лидер «Коммунистов России» сравнил плохое, на его взгляд, поведение Биды с действиями революционера и напомнил, что «все знают, чем это закончилось». «Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида», — добавил Малинкович.

В декабре стало известно, что в России объявили в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида: первый является призером Олимпийских игр в Токио, вторая — призером чемпионата мира. Супругам грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ, так как они приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны. Позже спортсмены объявили, что собираются получить американское гражданство и выступать за США.

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      Полина Кислицына
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