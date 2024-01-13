Популярного российского блогера объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье

МВД России объявило в розыск популярного блогера Александра Шпака, следует из базы данных ведомства. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Основанием для розыска стала уголовная статья. Издание предполагает, что речь может идти о дискредитации Российской армии.

Ранее Александра Шпака потребовали признать иностранным агентом из-за критики спецоперации. С соответствующим заявлением к Генеральному прокурору России Игорю Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

21 августа в Тверской суд Москвы поступил очередной составленный на Шпака протокол за дискредитацию российской армии. Отмечается, что в своих соцсетях Шпак негативно высказывался о российских военных. Первые два дела в отношении блогера поступили в один из судов Москвы 1 августа.