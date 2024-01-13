Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries

При пожаре на складе Wildberries в Петербурге пострадала 22-летняя девушка

В результате пожара на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге пострадала 22-летняя девушка. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на свои источники.

Как уточнили журналисты, девушку доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. У нее было острое ингаляционное отравление продуктами горения и ушиб локтя, рассказали они о первой пострадавшей.

Ранее стало известно, что при пожаре на складе пропал 20-летний мужчина. Мать не смогла дозвониться до сына, который работал на этом объекте.

Пожар начался в Шушарах примерно в 08:00 в субботу, 13 января. В этот момент на складе находилось около тысячи человек.