Правительство дало заключение по ресторанному сбору в пользу участников СВО

Правительство не поддержало проект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

Правительство России дало заключение по законопроекту депутатов Госдумы от КПРФ, в котором они предложили ввести ресторанный сбор в пользу участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщают «Ведомости».

Кабмин не поддержал законопроект: его рекомендовали отправить «на концептуальную доработку». В заключении правительства поясняется, что проект в текущем виде противоречит Налоговому кодексу (НК) России. Авторы инициативы, по сути, предлагают создать новый сбор без внесения изменений в НК, в то время как, согласно его положениям, все налоги и сборы устанавливаются только им.

О том, что депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО, а также их семей, сообщалось в мае. Законопроект устанавливает сбор в размере одного процента от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Авторы инициативы сочли, что она не вызовет негативную реакцию со стороны общественности, однако создаст «положительный эффект в рамках всей страны» по оказанию помощи участникам СВО.

Общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов раскритиковал эту идею. Он счел, что законопроект может стать губительным для части отрасли общепита.