Стало известно о масштабе разрушений при пожаре на складе Wildberries

При пожаре на складе Wildberries произошло обрушение на площади 40 тыс. кв. м.

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Информация о масштабах разрушений стала известна РИА Новости.

«Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров», — сообщил источник в экстренных службах.

О крупном пожаре на складе Wildberries в поселке Шушары стало известно утром в субботу, 13 января. Возгорание на Московском шоссе, 153, которому присвоили четвертый ранг сложности, началось примерно в 8 утра, его удалось локализовать на площади 70 тысяч «квадратов».

Предварительной причиной ЧП названа неисправность электропроводки. Известно, что объект не был официально введен в эксплуатацию, поэтому не находился в Росреестре и не попадал в поле зрения контрольно-надзорных органов.