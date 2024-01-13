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13:00, 13 января 2024Россия

Стало известно о масштабе разрушений при пожаре на складе Wildberries

При пожаре на складе Wildberries произошло обрушение на площади 40 тыс. кв. м.

Кадр: МЧС России

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Петербурге произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Информация о масштабах разрушений стала известна РИА Новости.

«Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров», — сообщил источник в экстренных службах.

О крупном пожаре на складе Wildberries в поселке Шушары стало известно утром в субботу, 13 января. Возгорание на Московском шоссе, 153, которому присвоили четвертый ранг сложности, началось примерно в 8 утра, его удалось локализовать на площади 70 тысяч «квадратов».

Предварительной причиной ЧП названа неисправность электропроводки. Известно, что объект не был официально введен в эксплуатацию, поэтому не находился в Росреестре и не попадал в поле зрения контрольно-надзорных органов.

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      Полина Кислицына
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