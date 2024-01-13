Раскрыт риск для Киева из-за соглашения с Лондоном

Полковник Свитан: Киев может потерять территории из-за соглашения с Лондоном

Полковник ВСУ в отставке Роман Свитан предположил, что соглашение Киева с Лондоном о гарантиях безопасности может привести к тому, что Украине придется отказаться от потерянных территорий. Риск для Киева из-за соглашения он раскрыл в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

Свитан высказался о документе словами «это что угодно, только это не гарантии безопасности». «Гарантия безопасности — это серьезная профессиональная армия и ядерное оружие Украине, вот это гарантия безопасности», — заявил он. Полковник добавил, что соглашение может быть положительным моментом для Украины, так как способно послужить предвестником дальнейшего сотрудничества со странами НАТО.

При этом Свитан подчеркнул, что его насторожил пункт в соглашении, касающийся помощи Великобритании «только при следующем нападении России». По словам гостя канала, до конца неясно, что именно означает эта формулировка. Он счел, что пункт может означать остановку боевых действий в ближайшее время на текущей линии фронта, и, соответственно, отказ Украины от ряда территорий. «Тогда это сдача нашей территории. Тогда в этом случае это просто провал. Провал не просто нашей дипломатии, это провал всей нашей политики», — констатировал полковник.

12 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на 10 лет. Уточнялось, что предусмотрена возможность продления договора после истечения 10-летнего срока.